12:59
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Кыргызстан показал культуру и экологичную продукцию на ЭКСПО-2025

Кыргызстан принимает участие во всемирной выставке ЭКСПО-2025, которая проходит в японском городе Осаке. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

С 13 апреля по 13 октября в павильоне КР проходят презентации, культурные мероприятия и интерактивные выставки. Посетители могут познакомиться с кыргызской культурой, народными ремеслами, креативной индустрией, а также с экологически чистой продукцией, произведенной в нашей республике.

5 июня артисты из Кыргызстана представили музыкальную программу и провели флешмоб для гостей ЭКСПО. 6 июня на выставке состоялся концерт в честь Национального дня КР.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331832/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
Экспо-2025. Национальный день Кыргызстана прошел в Осаке
ЭКСПО-2025. Чем удивляют страны Центральной Азии в Осаке
В 2025 году Кыргызстан продемонстрировал самую устойчивую экономику в ЕАЭС
Вступление в Совбез ООН. На одно место претендуют Кыргызстан и Филиппины
Госслужащие Кыргызстана получат образование в университетах Японии
Кыргызстан перенимает опыт реформы образования Литвы
Кыргызстан подписал Декларацию по вопросам фостерной семьи
Кыргызстан присоединился к международной инициативе по укреплению семьи
В Бишкеке состоится фестиваль искусств «Японская весна»
Прогулка Манаса по Бишкеку. Российские журналисты сняли программу о Кыргызстане
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;каждого жителя приходится не&nbsp;менее 228 килограммов мусора В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора
Бизнес
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
7 июня, суббота
12:42
В провинции Китая Хайнань ослабят государственную цензуру в интернете В провинции Китая Хайнань ослабят государственную цензу...
12:20
ГКНБ возбудил дело по трем нигерийцам, ставшим жертвами нелегальной миграции
12:17
В Кыргызстане создана объединенная управляющая компания «Ысык-Көл»
12:01
Кыргызский бешбармак могут внести в Список нематериального наследия ЮНЕСКО
12:00
Арнольд Шварценеггер, боевики и дорамы. Что смотреть на следующей неделе