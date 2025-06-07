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Общество

Кыргызский бешбармак могут внести в Список нематериального наследия ЮНЕСКО

Кыргызское блюдо бешбармак могут внести в Список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом на своей странице в Facebook рассказала деятель культуры Кыргызстана и России, президент Академии словесности Евразии, генсекретарь Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Ассоль Молдокматова.

«На днях возглавила рабочую группу по внесению бешбармака в Список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО. Это шаг к сохранению не только рецепта, но и всего того, что он символизирует: связь с корнями, уважение к традициям и силу общности», — написала она.

Инициатива принадлежит Аскару Айтматову и Айболоту Айдосову. Сейчас ведется работа по подготовке страновой заявки на внесение бешбармака в список ЮНЕСКО. Кроме этого, в рамках работы по продвижению бешбармака в ЮНЕСКО они также хотят провести в Бишкеке международный фестиваль бешбармака, а в Баку — его презентацию в одном из крупных столичных ресторанов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/331844/
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