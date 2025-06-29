Пыль, жара, мороз: как климат КР подтолкнул парня из Нооката на стартап в США

В стране, где летом асфальт плавится под ногами, а зимой смог покрывает пеленой небо, инженер из Нооката увидел не просто климатическую аномалию, а вызов — и возможность. Сегодня Бекзат Шамурзаев разрабатывает «умные» HVAC-системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Калифорнии, чтобы изменить отношение к воздуху, которым мы дышим.

В интервью 24.kg он рассказал, как климат своего государства повлиял на его идею стартапа, о его планах вывода продукта на рынок Кыргызстана и о важности внедрения системы HVAC в общество.

— Расскажите немного о себе — откуда вы родом, чем занимались до переезда за границу?

— Меня зовут Бекзат Шамурзаев. Я родом из Нооката Ошской области. Именно там сформировались мои главные жизненные ориентиры: упорство, самостоятельность и стремление к постоянному развитию. Еще с подросткового возраста мне было интересно, как сделать работу, дом или повседневную жизнь удобнее.

Фото Бекзата Шамурзаева

Мои родители — люди с инженерным образованием. У нас дома было принято искать логические решения, разбираться в причинах, а не просто жаловаться. Думаю, именно это воспитание и подтолкнуло меня к тому, чтобы идти путем, где нужно не просто продавать, а улучшать системно, умно и с заботой о людях.

— С чего начался ваш профессиональный путь в Кыргызстане? Почему вы выбрали именно сферу HVAC?

— Он начался с семейного бизнеса. В 2004 году моя семья начала заниматься продажей бытовой техники. Со временем я начал замечать, что среди наших клиентов все чаще возникают запросы на более системные решения для климатического комфорта в доме. В стране с резким переходом от жаркого лета на холодную зиму это было актуально. Именно тогда у меня появилась идея вывести наш опыт на новый уровень и заняться профессионально системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха HVAC.

В какой-то момент принял решение открыть собственный бизнес в сфере HVAC, опираясь на поддержку и ресурсы семьи, но уже под своей инициативой и с новым фокусом. Это, по сути, был мой первый самостоятельный шаг как предпринимателя с нуля: поиск клиентов, подбор техники, организация установки и обслуживание.

Со временем я почувствовал, что рамки местного рынка стали тесными, и принял решение переехать в США, чтобы строить бизнес уже на международном уровне и с глобальным мышлением.

— Что такое HVAC и почему эта система важна в современном мире?

— ⁠HVAC — это система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Она отвечает за то, чтобы в помещении было комфортно: тепло зимой, прохладно летом и главное, чтобы воздух оставался чистым и безопасным для дыхания. Это один из тех элементов, которые мы редко замечаем, пока все работает, но без них невозможно представить современное здание, будь то дом, офис, больница или дата-центр.

Фото Бекзата Шамурзаева

Сегодня HVAC — это вопрос здоровья, энергоэффективности, качества жизни и даже экологии, особенно в условиях климатических изменений, растущих цен на энергию и урбанизации. Сейчас я работаю над созданием концепции «умной» HVAC-системы нового поколения, основанной на технологиях искусственного интеллекта и IoT. Одно из ключевых направлений, которое я планирую внедрить, — это контроль за качеством воздуха, особенно в чувствительных зонах, таких как больницы, лаборатории, школы и детские сады.

— Когда вы решили уехать в США?

— Я приехал в США в январе 2020 года, поступив на программу MBA в Lincoln University в Калифорнии. Я хотел получить системные знания в области управления, углубиться в международные бизнес-подходы и выйти на новый уровень, как предприниматель.

Спустя всего пару месяцев началась пандемия, и моя адаптация оказалась гораздо сложнее, чем я ожидал. Именно в это непростое время у меня появилось больше пространства для размышлений и наблюдений.

Я быстро понял, что Силиконовая долина — это не просто регион с высоким уровнем технологий, но и культурная среда, где ежедневно рождаются лучшие стартапы и инновационные идеи мира. Меня не отпускала мысль: я должен быть частью этой экосистемы. Именно тогда у меня появилось желание начать с нуля изучать цифровые инструменты, программирование, искусственный интеллект, IoT — все, что лежит в основе будущего HVAC-отрасли.

— Чем отличается бизнес-культура в США от той, которая в Кыргызстане?

— Бизнес-культура в США более формализованная и ориентирована на системность. Здесь все строится на четких процессах, юридической прозрачности, ответственности за каждый этап. Результат важен, но не меньше внимания уделяется тому, насколько надежно выстроена сама модель бизнеса, как она масштабируется и как управляются риски.

В Кыргызстане же подход более гибкий, многое зависит от личных договоренностей, интуиции и способности быстро принимать решения на месте. Это создает определенную свободу, но и уязвимость, особенно когда ты хочешь устраивать устойчивый, масштабный бизнес.

Все, что раньше работало (связи, репутация, даже язык среды), больше не имеет значения. Ты начинаешь с чистого листа, и именно это становится сильнейшим внутренним испытанием и в то же время возможностью для роста.

В США мне пришлось перестраивать свое мышление: учиться планировать долгосрочно, документировать процессы, строить команду и продукт так, чтобы они выдерживали проверку временем и рынком. Это стало частью моего профессионального роста. В Америке никто никому ничего не доказывает словами. Здесь все строится на другом принципе: покажи результат — и к тебе будут относиться с уважением, независимо от твоей страны происхождения, фамилии или цвета кожи.

— В чем суть вашего стартапа? Как именно вы используете искусственный интеллект и IoT в HVAC-системах?

— Система будет использовать встроенные сенсоры для выявления опасных уровней углекислого газа, летучих органических соединений, аллергенов, вирусных и бактериальных угроз и с помощью фильтрации, ультрафиолетовой очистки или других адаптивных методов устранять их до того, как они смогут повлиять на здоровье людей.

С помощью искусственного интеллекта HVAC-платформа будет распознавать аномалии в воздухе и сигнализировать о потенциальных рисках. Бекзат Шамурзаев

Я абсолютно уверен, что интерес к таким разработкам в Кыргызстане и Центральной Азии есть и будет только расти. Рынок пока не так технологически насыщен, как в США или Европе, но люди все больше осознают ценность качества воздуха, энергоэффективности, комфорта и безопасности в помещениях.

— Есть ли интерес к таким разработкам в Кыргызстане? Рассматриваете ли вы рынок Центральной Азии?

— В странах Центральной Азии климат довольно суровый и непредсказуемый — жаркое лето, холодная зима, пыльные ветра, нередкие проблемы с вентиляцией. Все это делает интеллектуальные HVAC-системы не просто «интересной технологией», а реальным решением насущных проблем, особенно если такие системы будут адаптированы под местные условия и экономически оправданы.

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Конечно, при выводе продукта на рынок Кыргызстана и региона в целом нужно учитывать множество факторов. Но я рассматриваю это не как преграды, а как возможность внести вклад: через локализацию технологий, внедрение пилотных проектов, сотрудничество с государственными и частными структурами.

Я верю, что в ближайшие 10-15 лет Центральная Азия станет одним из растущих рынков для «умной» инженерной инфраструктуры. И я хочу быть среди тех, кто принесет в регион технологические решения.

— Как изменилась ваша личность за годы жизни за границей?

⁠- ⁠Я стал намного более дисциплинированным и стратегичным, во мне развились внутренняя устойчивость и терпение. Я также стал более открытым к разным культурам, взглядам и стилям мышления. Но самое главное — я стал более целенаправленным и смелым в своих идеях. Жизнь за границей дала мне понимание того, что нет ничего невозможного.

Фото Бекзата Шамурзаева

— Прежде всего это чувство ответственности перед семьей и близкими. Родные связи для меня всегда были источником силы и мотивации, даже находясь за тысячи километров от дома. Второе — настоящее кыргызское упорство. Если что-то не получается с первого раза, не беда. Мы просто встаем, пробуем снова и идем дальше. И еще важные качества — это искренность и открытость. Я остаюсь собой, где бы ни находился, и именно это часто создает доверие и уважение, будь то в деловом разговоре или в личном общении.

— Есть ли у вас планы вернуться в Кыргызстан — возможно, с образовательной или инвестиционной миссией?

— У меня есть мечта: чтобы следующее поколение кыргызстанцев не уезжало в поисках возможностей, а создавало их у себя дома, опираясь на тот же уровень знаний, технологий и глобального мышления, что и молодежь в Кремниевой долине. Я хочу построить живой мост между США и Кыргызстаном не в виде экспорта готовых решений, а в виде обмена знаниями, инженерной культуры и духа предпринимательства, который способен вдохновлять и трансформировать.

Я часто вижу, как студенты в Кыргызстане горят теми же любопытством и амбициями, что и молодые инноваторы в Калифорнии. Но у них меньше доступа к практическим инструментам, наставникам и международным возможностям. Бекзат Шамурзаев

В будущем я хочу запускать образовательные платформы, акселерационные программы, дистанционные хабы и коллаборативные проекты, в которых география перестает быть ограничением, а родина становится стартовой площадкой.

Моя миссия — создать условия, при которых талант из любой точки Кыргызстана может выйти на глобальный уровень. Это не просто вдохновить, а дать доступ, навык, уверенность. И если мои путь, опыт и связи, сформированные в США, помогут хотя бы одному молодому человеку поверить в свои идеи, значит, все, что я строю здесь, и все, что я передаю туда, имеет глубокий смысл.

— Каким вы видите будущее своей компании через 5–10 лет?

— Через 5–10 лет я вижу свою компанию не просто как бизнес, а как технологическое движение, которое изменит понимание «климата в помещении». Мы создадим «умные» HVAC-системы, которые не просто греют и охлаждают, они думают, чувствуют и заботятся. Они будут прогнозировать, подстраиваться, очищать воздух и защищать здоровье людей, особенно в больницах, школах, жилых домах и офисах.