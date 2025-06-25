19:38
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Опасный транспорт: в Бишкеке массово штрафуют самокатчиков

В самом центре столицы с утра неспокойно — патрульные останавливают водителей электросамокатов и велосипедистов, выписывают штрафы и объясняют правила. Совместный рейд управления Патрульной службы милиции (УПСМ) и одной из крупнейших компаний по прокату СИМ (средств индивидуальной мобильности) прошел на фоне бурных общественных обсуждений возможного запрета самокатов в Бишкеке. Корреспондент 24.kg тоже принял участие в рейде.

Нарушителей много. Инспекторы фиксируют проезд на красный свет, движение по пешеходным переходам на скорости, езду вдвоем на одном самокате. Останавливают, составляют протокол, объясняют, в чем конкретно ошибка. Некоторые пытаются оправдаться: «Ну все же так ездят». Кто-то просто пожимает плечами: «А где ехать-то? Тротуары убитые, по дороге страшно». Но правила есть правила.

«Штраф – 1 тысяча сомов. Если оплатите в течение месяца — будет 300 сомов. Но если снова нарушите, уже без поблажек», — вежливо, но строго говорит патрульный молодой паре, ехавшей вдвоем.

На глазах корреспондента 24.kg патрульные останавливали одного пользователя за другим. Рядом стоял представитель самой прокатной компании — наблюдал и комментировал: «Мы поддерживаем рейды. Безопасность важнее. Но было бы здорово, если бы в городе появились специальные велодорожки. Пока нет условий — конфликты будут повторяться».

Инспекторы признаются: такие рейды — вынужденная мера. С начала года зарегистрировано почти две сотни ДТП с участием самокатов и скутеров. Погибло шесть человек, более двухсот пострадали. Цифры пугают — особенно учитывая, что еще пару лет назад СИМ в городе почти не было.

«Самое страшное — когда пьяный человек на скорости влетает в толпу, — рассказывает один из инспекторов. — Были и такие случаи. Штраф за вождение СИМ в нетрезвом виде — 3 тысячи сомов. Но, по сути, это ничто по сравнению с риском».

Утром и вечером самокатчики — часть городского трафика. Они едут между машинами, лавируют между прохожими. При этом тротуары и дороги в Бишкеке явно не предназначены для такого движения. Велодорожек практически нет, дорожная разметка не учитывает СИМ, а большинство пользователей не читали ни одного пункта ПДД.

Пока мэрия думает, запрещать ли прокатные самокаты полностью или частично, УПСМ наращивает усилия. Штрафы — это не попытка заработать, уверяют в управлении, а единственный способ донести до людей, что самокат — это не игрушка, а транспорт. А значит, и ответственность за рулем должна быть соответствующая.

На сегодня рейд завершен, но инспекторы обещают, что это только начало. И если порядок не будет наведен — столица может действительно пойти на запрет сервиса. Выписаны с десяток проколов, а пользователи лишены права брать в аренду самокат — наказание за нарушение правил.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334088/
просмотров: 1172
Версия для печати
Материалы по теме
Петицию о запрете электросамокатов в Бишкеке подписали более 3,7 тысячи человек
В Бишкеке на велодорожке произошла драка между велосипедистами и самокатчиком
Мы за диалог, а не за запрет самокатов: интервью с директором прокатной компании
Запрет прокатных самокатов в Бишкеке. Что вы об этом думаете? Опрос 24.kg
Число пострадавших в ДТП с участием самокатов в Бишкеке продолжает расти
Патрульная милиция предлагает отменить прокат самокатов в Бишкеке
Бишкек готовит новые правила для электросамокатов. Бизнес приглашают обсудить
Школьники без водительских удостоверений приехали на Последний звонок в Бишкеке
Сотрудника Генпрокуратуры заподозрили в наркотическом опьянении
Для механиков, обслуживающих лифты в Бишкеке, закупят самокаты или велосипеды
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
25 июня, среда
19:22
Премьера фильма «Рай: Письмо маме» состоится в 2026 году Премьера фильма «Рай: Письмо маме» состоится в 2026 год...
19:01
Парк в «Рабочем городке» Бишкека высыхает
18:55
Глава кабмина Кыргызстана завершил визит в Китай
18:53
«Бишкекзеленстрой» вырубает кустарники вдоль аллей. В мэрии объяснили причину
18:32
Жогорку Кенеш дал согласие на утверждение перечня населенных пунктов высокогорья