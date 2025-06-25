«Бишкекзеленстрой» вырубает кустарники вдоль аллей. В мэрии объяснили причину

МП «Бишкекзеленстрой» начало убирать все кустарники вдоль аллей и проезжей части некоторых улиц. Об этом 24.kg сообщили читатели.

В мэрии заявили, что проводимые работы являются частью планового благоустройства.

«Удаление старых, переросших или ослабленных кустарников проводится с целью обновления зеленых зон и улучшения общего ландшафтного вида. На их месте выполняются выравнивание рельефа, обустройство газонов и улучшение условий для дальнейшего ухода за территорией. Все работы осуществляются с учетом санитарных и эстетических требований», — отметили там.

Ранее в сквере имени Чингиза Айтматова срубили деревья. В муниципалитете сказали, что это была необходимая мера для удаления старых и сухих деревьев.

«Эти экземпляры подлежат санитарному удалению, при этом проводится омоложение зеленого фонда — с последующей высадкой новых деревьев и кустарников. Работы осуществляются строго на основании экспертных заключений и в соответствии с экологическими и строительными нормативами. Уверяем горожан: массовой или бесконтрольной вырубки деревьев не происходит», — говорится в заявлении.