В части Бишкека 26 июня не будет холодной воды

В части Бишкека 26 июня прекратят подачу питьевой воды с 09.00 до 00.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен улицами:

проспект Айтматова – улица Льва Толстого / западная сторона инфекционной больницы (РКИБ) – северная сторона улицы Кулатова – Игембердиева, южная сторона улицы Кулатова – улица Панфилова – улица Горького – улица Минина.

проспект Манаса – улица Боконбаева – улица Исанова – железная дорога.

Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе диаметром 400 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.