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Общество

В части Бишкека 26 июня не будет холодной воды

В части Бишкека 26 июня прекратят подачу питьевой воды с 09.00 до 00.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен улицами:

  • проспект Айтматова – улица Льва Толстого / западная сторона инфекционной больницы (РКИБ) – северная сторона улицы Кулатова – Игембердиева, южная сторона улицы Кулатова – улица Панфилова – улица Горького – улица Минина.
  • проспект Манаса – улица Боконбаева – улица Исанова – железная дорога.  

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе диаметром 400 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334123/
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