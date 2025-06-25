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Общество

Защита культурного наследия и освоение земель. В КР приняты поправки в закон

В Кыргызстане усиливаются меры по защите культурного наследия и упрощается процесс освоения земель. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве юстиции КР.

«В Кыргызстане принят закон, который меняет правила охраны историко-культурного наследия. Поправки в Закон «Об охране и использовании историко-культурного наследия» уже одобрены Жогорку Кенешем в трех чтениях. Изменения в законе направлены на упрощение и ускорение процедуры археологических обследований при строительстве, дорожных и земельных работах, а также при освоении целинных земель и разработке карьеров, особенно на этапе инженерно-изыскательских работ и трансформации земельных участков», — говорится в сообщении.

В Минюсте отметили, что раньше процедура археологических обследований сопровождалась бюрократическими сложностями. Отсутствовал четкий перечень территорий с высоким риском обнаружения памятников. Кроме того, не был установлен единый порядок регистрации и контроля работы археологов. Взаимодействие между госорганами было слабо скоординировано. Все это приводило к задержкам и усложняло реализацию строительных и земельных проектов.

Отныне компетентный орган формирует и утверждает перечень территорий с высоким риском обнаружения памятников. На таких территориях проведение археологического обследования является обязательным.

Кроме того, организации, ведущие строительство, дорожные работы, занимающиеся трансформацией земель или другими работами, обязаны проводить археологические обследования за свой счет и согласовывать их с компетентным органом.

Если в ходе таких работ обнаруживаются объекты культурного наследия, работы приостанавливаются или могут быть полностью запрещены ради их сохранения.

Для территорий, которые не включены в этот перечень, проведение археологического обследования не требуется, что значительно упрощает и ускоряет процесс освоения земель в таких местах.

Изменения коснулись и порядка ведения археологических раскопок. Теперь археологические работы разрешены только при наличии специального разрешения — «Открытого листа», выдаваемого компетентным органом вместо Института истории. Для археологов вводится четкий порядок регистрации, отчетности и ответственности.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334128/
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