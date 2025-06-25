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Общество

Нехватка гляциологов в Кыргызстане тормозит исследования ледников

Научные исследования состояния ледников в Кыргызстане испытывают серьезные трудности из-за нехватки квалифицированных специалистов. Об этом сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Урматбек Шамырканов на брифинге.

«Когда я работал спасателем, зимой мы проводили тренировки в Ала-Арчинском ущелье. Во время одного из полетов решили пройти пешком по маршруту к хижине Рацека и заметили язык льда длиной около трех километров. Но спустя два года, вернувшись на то же место, мы увидели, что лед исчез — он ушел под пик Бокса», — рассказал он.

По словам Урматбека Шамырканова, это наглядный пример последствий глобального потепления, которое влияет на климат региона и приводит к сокращению водных ресурсов в крупнейших реках страны, таких как Нарын и Кокомерен.

«Чтобы системно изучать эти процессы, нужны гляциологи. К сожалению, в Кыргызстане специалистов в этой области не хватает», — подчеркнул замминистра.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334129/
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