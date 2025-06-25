Премьера фильма «Рай: Письмо маме» состоится в 2026 году

Новая картина режиссера Руслана Акуна «Рай: Письмо маме» будет представлена зрителям в 2026 году. Об этом сообщается на странице фильма в соцсетях.
Лента станет продолжением полюбившегося фильма «Рай под ногами матерей» о безграничной материнской любви, самопожертвовании и духовных ценностях.
В новой картине «Рай: Письмо маме» эти темы получат дальнейшее развитие и новые сюжетные линии. Судьбы героев раскроют через неожиданные повороты, побуждая зрителей к глубоким размышлениям и сильным эмоциональным переживаниям. Главную роль исполнит актер Эмиль Эсеналиев.
Отмечается, что широкая международная география съемок придаст фильму более глубокий художественный масштаб. Съемки уже успешно завершены в Кыргызстане и Казахстане. Следующий этап пройдет в Москве и Республике Татарстан.
По информации продюсерской группы, кинолента станет одной из качественных, содержательных и ориентированных на мировую аудиторию картин кыргызского кинематографа.