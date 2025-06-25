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Общество

Усилить роль либо ликвидировать МТУ предлагают мэрии Бишкека

Бишкекский городской кенеш утвердил на очередной сессии границы территорий, обслуживаемых муниципальными территориальными управлениями.

В справке-обосновании отмечалось, что в рамках административно-территориальной реформы площадь города Бишкека составила 41 тысячу 81,3 гектара, в связи с чем возникла необходимость пересмотра границ административных районов столицы.

Депутат Максат Алымбеков предложил мэрии усилить роль МТУ в виде пилотного проекта.

«Посмотрим, если от них пользы не будет, то надо вообще поднимать вопрос об их ликвидации. Но перед тем, как говорить, что они не работают, надо дать им полные полномочия. Сегодня горожане обращаются в МТУ, а у тех полномочий нет — как почтальоны просто письма туда-сюда носят и ничего не могут решить. А как кто крайний, так сотрудники и начальники МТУ. Первую волну недовольств встречают тоже МТУ, везде с них спрос, давайте хотя бы роль их усилим, а потом посмотрим», — сказал он.

Депутат Казыбек Эргешов добавил, что во вновь присоединенных районах в рамках АТР нет квартальных. Он предложил ускорить процесс их выбора, чтобы они приступили к работе.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334145/
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