19:40
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Кыргызстан и Россия обсудили миграционные вопросы и новые правила въезда

Фото МИДа. Кыргызстан и Россия обсудили миграционные вопросы и новые правила въезда

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Алмаза Имангазиева с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив миграционной тематике и порядку пребывания граждан Кыргызстана в РФ.

В числе ключевых тем — новые правила въезда иностранных граждан в Россию, порядок постановки на миграционный учет, сокращение сроков временного пребывания, а также процедура тестирования детей кыргызстанцев при поступлении в российские школы. Кроме того, затронуты вопросы смягчения ограничений на въезд и пересечение границы гражданами КР.

В рамках расширенных переговоров, в которых приняли участие представители МВД, Министерства просвещения и Пограничной службы ФСБ РФ, кыргызская сторона внесла ряд предложений с учетом членства обеих стран в Евразийском экономическом союзе и официального статуса русского языка в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию для реализации достигнутых договоренностей.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334162/
просмотров: 516
Версия для печати
Материалы по теме
В России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку
Кыргызстанцы, вышедшие из реестра контролируемых лиц в РФ, не могут найти работу
Кыргызстанца депортировали на родину за оскорбление власти в Тюмени
В МВД России рассказали, сколько трудовых мигрантов приехали из Кыргызстана
В России среди мигрантов меньше всего совершают преступления кыргызстанцы
Представительство Минтруда Кыргызстана в России активизирует свою работу
Глава МВД России призвал депортировать не приносящих пользу мигрантов
В России с 2026 года тест по русскому языку для мигрантов будет только онлайн
Данные детей мигрантов будут передавать в МВД РФ — в Госдуме новый законопроект
В РФ Югра может стать площадкой для социальной и культурной адаптации мигрантов
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
MBANK зажигает на&nbsp;Иссык-Куле: &laquo;Ари-Ури&raquo; начинается! MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в&nbsp;MegaPay Онлайн-перерегистрация авто теперь доступна в MegaPay
KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от&nbsp;IFC через облигации устойчивого развития KICB привлек 1,3 миллиарда сомов от IFC через облигации устойчивого развития
25 июня, среда
19:22
Премьера фильма «Рай: Письмо маме» состоится в 2026 году Премьера фильма «Рай: Письмо маме» состоится в 2026 год...
19:01
Парк в «Рабочем городке» Бишкека высыхает
18:55
Глава кабмина Кыргызстана завершил визит в Китай
18:53
«Бишкекзеленстрой» вырубает кустарники вдоль аллей. В мэрии объяснили причину
18:32
Жогорку Кенеш дал согласие на утверждение перечня населенных пунктов высокогорья