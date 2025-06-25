Кыргызстан и Россия обсудили миграционные вопросы и новые правила въезда

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Алмаза Имангазиева с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив миграционной тематике и порядку пребывания граждан Кыргызстана в РФ.

В числе ключевых тем — новые правила въезда иностранных граждан в Россию, порядок постановки на миграционный учет, сокращение сроков временного пребывания, а также процедура тестирования детей кыргызстанцев при поступлении в российские школы. Кроме того, затронуты вопросы смягчения ограничений на въезд и пересечение границы гражданами КР.

В рамках расширенных переговоров, в которых приняли участие представители МВД, Министерства просвещения и Пограничной службы ФСБ РФ, кыргызская сторона внесла ряд предложений с учетом членства обеих стран в Евразийском экономическом союзе и официального статуса русского языка в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию для реализации достигнутых договоренностей.