30 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — улицы Осмонкула, Абдыкадырова, Древесная, Дачная, переулок Аральский, село Орто-Сай (улица Асанбаева, переулок Лесхозный);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Арабаева, Ахунбаева, Омур, Кайберен, Тогуз-Канат), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Щербет, Чортекова, Жайыла Баатыра, Кара-Кужур, Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Кривоносова), отрезки улиц Льва Толстого, Логвиненко, Куренкеева, Усенбаева, улица Лумумбы, 155, 151, 153, 159, 161, улица Нарвская, 86/1, отрезки улиц Волковой, Очаковской, Власова, Троицкой, Ильменской, улица Панфилова, 239, села Нижний Орок, Нижняя Ала-Арча;

11.00-18.00 — село Достук (улица 2-я линия).