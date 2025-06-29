Более 44 тысяч кыргызстанцев работают в сервисах «Яндекс» в России

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев в Москве встретился с представителями компаний «Яндекс» и «ВиЭф Сервисес».

Он обсудил правовое положение кыргызстанцев, оказывающих услуги по осуществлению перевозок пассажиров легковым такси, возникающие у них проблемы, а также перспективы дальнейшего сотрудничества с компанией.

По данным МИД, используя сервисы «Яндекс» в России, трудовую деятельность осуществляют 44 тысячи граждан КР.

С представителями «ВиЭф Сервисес» обсуждался ход реализации совместного пилотного проекта по предоставлению консульских услуг кыргызстанцам через сервисные центры компании, расположенные в Москве, Самаре, Краснодаре и Калининграде.

Стороны договорились усилить информационно-разъяснительные работы среди граждан КР об открытых возможностях получения консульских услуг без необходимости посещения загранучреждений республики в РФ.

Прием документов в сервисных центрах осуществляется как по предварительной записи по телефонам: +79213290068, +74996489153 (кол-центр), так и без записи.