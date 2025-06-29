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Общество

Привокзальная платная парковка в аэропорту «Манас» больше не работает: ремонт

В связи с ремонтными и расширительными работами на территории аэровокзального комплекса международного аэропорта «Манас» сегодня прекращает работу привокзальная платная парковка. Об этом сообщает ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что для удобства пассажиров и встречающих открыта новая парковочная зона, расположенная правее здания аэропорта — у входа в зал внутренних вылетов.

Всех посетителей просят не оставлять автомобили вдоль основной трассы, чтобы избежать заторов и не создавать неудобств другим участникам движения.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334600/
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