В стране завершился международный научно-практический форум Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов «Эне жана бала» — «Наука и передовой опыт».

Фото пресс-центра Минздрава

«Самой болевой точкой для нас является материнская и младенческая смертность. Благодаря улучшению показателей многих параметров, в том числе и социальной жизни, всевозможных медицинских подходов идет уменьшение этих цифр. Но хочется отметить, что мы пока не можем говорить о кардинальном улучшении, потому что в небезопасных ситуациях еще имеются и продолжаются риски до, во время и после родов, традиционно с кровотечением, предэклампсией и заболеваниями, которыми страдают наши женщины», — сказал профессор, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Арсен Аскеров.

По его словам, материнство и детство являются приоритетными направлениями в здравоохранении КР, а женское здоровье, с точки зрения науки, рассматривается со многих позиций.

«Мы говорим о новых стратегиях, которые позволяют нашим женщинам улучшить качество материнства и жизни. Наш новый тренд в преодолении проблем у женщин — раннее выявление заболеваний. Современные медицинские вмешательства уменьшают вероятность развития тяжелых осложнений. Затем экономия ресурсов: предотвращение болезней обходится дешевле, чем их лечение. Повышение качества жизни — индивидуальный подход помогает пациентам чувствовать себя лучше и избегать ненужных вмешательств. Ну и, конечно, беспокойное и доброе сердце врача, которое возвращает женщинам свет и тепло», — отметил докладчик.

В форуме приняли участие гости из России, Южной Кореи, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.