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Общество

Никому в приеме не отказываем. Почему пациенты Нацгоспиталя лежат на полу

Главный врач Национального госпиталя Бакыт Тологонов прокомментировал 24.kg информацию о том, что пациентам приходится лежать на полу.

По его словам, подобная ситуация в отделении микрохирургии кисти складывается по выходным и праздничным дням.

«Сейчас лето, каникулы, дети играют на улицах, получают травмы. В субботу и воскресенье выписок нет, и получается наплыв. Самое главное — мы никому не отказываем в оказании медицинской помощи, хоть на пол, хоть в другое отделение госпитализируем и оказываем помощь. Сегодня 14 пациентов выписываем и все остальные будут размещены на кроватях», — сказал Бакыт Тологонов.

Он подчеркнул, что это единственное отделение в республике на 30 коек, из них пять — детских.

из интернета
Фото из интернета. Пациенты Нацгоспиталя лежат на полу
«Конечно, это ненормально, когда пациенты лежат на полу. Сейчас ведем переговоры с Министерством здравоохранения и Национальным центром охраны материнства и детства, в течение года готовимся к открытию там детского отделения на 10-20 коек. Готовим для них кадры, инструменты, финансирование. Думаю, что в течение месяца этот вопрос решим», — добавил Бакыт Тологонов.

Отметим, по данным пользователей соцсетей, вчера в одной палате находилось семеро детей с матерями — всего 14 человек.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334626/
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