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Общество

В Караколе пройдет международный этнофестиваль «VI Улут баскан — Улуу жол»

В Караколе в честь 156-летия города 1–2 июля пройдет международный этнофестиваль «VI Улут баскан — Улуу жол». Об этом сообщает полномочное представительство президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области.

По его данным, в рамках мероприятия пройдут выставки ремесел «ОЙМО», еды, юрт «Кыргыз боз үйү», концерт «Сармерден», организованы айтыш, национальные игры, выступления юных манасчи. Также состоится этнофестиваль «Сабантуй—2025» татаро-башкирской диаспоры и гала-концерт с участием звезд.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334629/
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