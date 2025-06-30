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Общество

Более 162 тысяч детей в Кыргызстане зарегистрировали в школу

В Кыргызстане в школы зарегистрировали около 163 тысяч детей. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе записано 2,3 тысячи льготников. Свободными остаются более 126 тысяч мест.

В Бишкеке в первый класс зачислили 13,5 тысячи детей, во второй — 15,6 тысячи.

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Отметим, что со 2 июня электронная запись проводится по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки). Она продлится до 15 августа.

В связи с переходом на 12-летнее образование запись ведется сразу в первый и второй классы. Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019 года рождения прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334630/
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