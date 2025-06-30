В Бишкеке начнут реконструкцию моста на Ауэзова через канал ТЭЦ

В Бишкеке начались работы по реконструкции моста на улице Ауэзова через канал ТЭЦ. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что в настоящее время ведутся подготовительные работы к строительству: перенос коммуникационных проводов, труб и других объектов, препятствующих строительству.

Ширина моста составит 24 метра. Ширина проезжей части будет расширена от улицы Сагымбая Манасчи до улицы Шабдана Баатыра. С обеих сторон предусмотрены пешеходные тротуары.

Фото мэрии Бишкека

Отмечается, что нынешний мост составляет 13 метров.

В 2025 году также планируется построить новые мосты: