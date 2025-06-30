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Общество

У депутатов ЖК с 1 июля отключат Систему электронного документооборота

С 1 июля доступ к Системе электронного документооборота для народных избранников будет приостановлен. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат ЖК Дастан Бекешев.

По его словам, это ограничение серьезно затруднит работу парламентариев и сотрудников аппарата в летний период, так как использование СЭДа упрощает отправку и обработку документов.

«Блокировка Системы электронного документооборота — это не правильно. Так как депутаты фактически теряют возможность направлять официальные письма во время парламентских каникул», — сказал Дастан Бекешев.

Он напомнил, что данная мера была введена в прошлом году после того, как экс-депутат Эмиль Жамгырчиев, находясь в командировке, рассылал обращения в различные госорганы.

26 июня состоялась церемония закрытия четвертой сессии Жогорку Кенеша VII созыва. Депутаты ушли на каникулы до сентября.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334639/
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