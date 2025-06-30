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Общество

Кыргызстан участвует в фестивале «Актау — культурная столица тюркского мира»

На побережье Каспийского моря 28 июня начался фестиваль мастеров из Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Туркменистана, Монголии, Чувашии, Тывы, Башкортостана и Казахстана. Мастера представили образцы, уникальность, колорит и удивительный мир национального ремесла. Об этом сообщил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Таким образом, по его данным, дан старт одному из культурных проектов ТЮРКСОЙ.

«На большом панно «Актау — культурная столица тюркского мира», символизирующем главную идею фестиваля, каждая нация на глазах у участников создала новое произведение с присущими ей элементами.

Узоры, орнаменты, краски, стилистика и формы стали особым символом не только нового творения, но и дружбы, братства и культурных связей. 29 июня 38 этнодизайнеров представили более 100 моделей одежды в этническом стиле. Около 200 девушек-моделей продемонстрировали тренд новой моды, синтезирующей модерн и архаику. В мероприятии принимает участие 153 тысячи участников и зрителей», — добавил Султан Раев.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334640/
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