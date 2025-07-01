12:18
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Фестиваль кочевников, посвященный Кыргызстану, прошел во Франции

Во французском городе Ремалар-ан-Перше завершился первый фестиваль кочевников, посвященный Кыргызстану, культуре Центральной Азии и кочевых народов мира. Об этом сообщил сайт Rémalard-en-Perche.

Здесь установили кыргызскую юрту, провели мастер-класс, как правильно собирать и носить традиционный головной убор женщин элечек. Отметим, элечек включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Гостей угощали традиционными блюдами кыргызской кухни.

На фестивале также выступил Курмангазы Азыкбаев, исполнивший произведения на традиционных национальных инструментах, затем показан фильм «Курманджан Датка» режиссера и продюсера, посла КР в Париже Садыка Шер-Нияза.

Фестиваль организован при участии кыргызской диаспоры во Франции и других общественных объединений. 
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334758/
просмотров: 1240
Версия для печати
Материалы по теме
Французский автомобильный концерн Renault запустит в Украине производство дронов
Во Франции задержали водителей грузовиков из Кыргызстана с наркотиками
Французский министр в Бишкеке: с кем он встретился и что обсудил?
Во Франции фермер нашел на своем участке золотые самородки на 3,5 миллиарда евро
В Париже прошел айтыш среди кыргызских и казахских акынов
В Москве решением суда ликвидирована организация узбекской диаспоры
В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии
Во Франции неизвестные обстреляли несколько тюрем из автомата
Марин Ле Пен суд Парижа запретил избираться в органы власти
Кыргызстан и Франция провели политические консультации в Париже
Популярные новости
Президент подписал закон о&nbsp;правилах пользования телефонами в&nbsp;школах Президент подписал закон о правилах пользования телефонами в школах
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Нужна медицинская помощь? Как попасть на&nbsp;прием к&nbsp;семейному врачу Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Топ-10&nbsp;вузов, которые выбирают абитуриенты с&nbsp;высокими баллами ОРТ Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ
Бизнес
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короны&raquo;: розыгрыш призов каждый месяц Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц
BEMA в&nbsp;Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры BEMA в Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры
&laquo;КАЗ Минералз Бозымчак&raquo; призывает экс-сотрудников не&nbsp;распространять ложные факты «КАЗ Минералз Бозымчак» призывает экс-сотрудников не распространять ложные факты
Успейте перейти на&nbsp;новый формат оплаты налогов вместе с&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo; Успейте перейти на новый формат оплаты налогов вместе с «Компаньон Бизнес»
1 июля, вторник
12:17
Лицам с инвалидностью Минтруда предлагает компенсации взамен путевок в санатории Лицам с инвалидностью Минтруда предлагает компенсации в...
12:16
«Ала-Тоо Резорт»: Инвесторы проявляют интерес к аукциону
12:08
Температурные рекорды. Июнь 2025 года стал самым жарким в Бишкеке
12:04
Чиновники, подрядчик и блогеры. В ГКНБ рассказали о задержании мэра Кара-Балты
12:02
У берегов Ливии на борту танкера с казахстанской нефтью произошел взрыв