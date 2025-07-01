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Общество

В Чолпон-Ате строят дороги и «тротуары»: пешеходам — квест, туристам — экстрим

В Чолпон-Ате полным ходом идут реконструкция дорог и строительство тротуаров — вернее, «тротуары» в кавычках, как теперь иронично называют их местные жители. Напомним, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев недавно поручил министру транспорта не откладывать в долгий ящик и достроить и дорогу, и тротуары. Похоже, поручение поняли слишком буквально.

С самой дорогой все более-менее ясно: асфальт свежий, разметка белоснежная, ширина позволяет разойтись и легковушке, и фуре с прицепом. Но вот с тротуарами — архитектурная импровизация на грани абсурда.

Где-то они есть. Где-то только начинаются и тут же исчезают, словно мираж. Где-то выложен новенький кусок, а в 20 метрах — уже велосипедная дорожка, которая внезапно заканчивается забором частного пансионата. Дальше — только на проезжую часть. Пешеходы либо рискуют жизнью, шагнув на трассу, либо делают круг по кустам и песку, как в походе.

Местами тротуары становятся такими узкими, что двоим уже не разминуться. Коляски, пожилые туристы, дети? Суровая Чолпон-Ата не для слабых.

«Это не тротуары, а полоски надежды», — жалуется отдыхающий из Бишкека.

Видео, отправленные очевидцами, показывают туристов, снующих зигзагами от тротуара к обочине и обратно, будто в компьютерной игре с плохим уровнем дизайна.

Очевидно одно: в этом сезоне о комфортном пешем перемещении по курортному городу можно забыть.

Министерство транспорта пока не комментирует, когда тротуарная мозаика Чолпон-Аты сложится в единую картину. Возможно, к следующему сезону. А может, когда дадут новое поручение.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334771/
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