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Общество

В Бишкеке пройдет городской чемпионат по воркауту

Чемпионат Бишкека по воркауту состоится 5 июля на улице Малдыбаева, 1 на базе дирекции «Жаштык». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Регистрация участников начнется в 11.00. Участвовать могут все желающие.

Чемпионат пройдет в двух категориях:

• юноши и юниоры (до 18 лет) — формат «1 на 1»;
• взрослая категория (18+) — формат «2 на 2», тут нужны тиммейт и стиль.

Участников и зрителей ждут яркая атмосфера, живая музыка, драйв и максимум энергии.

Организатором выступает департамент физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии совместно с Федерацией уличных видов спорта.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334785/
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