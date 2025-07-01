В Бишкеке пройдет городской чемпионат по воркауту

Чемпионат Бишкека по воркауту состоится 5 июля на улице Малдыбаева, 1 на базе дирекции «Жаштык». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Регистрация участников начнется в 11.00. Участвовать могут все желающие.

Чемпионат пройдет в двух категориях:

• юноши и юниоры (до 18 лет) — формат «1 на 1»;

• взрослая категория (18+) — формат «2 на 2», тут нужны тиммейт и стиль.

Участников и зрителей ждут яркая атмосфера, живая музыка, драйв и максимум энергии.

Организатором выступает департамент физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии совместно с Федерацией уличных видов спорта.