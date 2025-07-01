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Общество

Кабмин ликвидирует государственное предприятие «Кыргызское взморье»

Кабинет министров постановил ликвидировать государственное предприятие «Кыргызское взморье», находящееся в ведении администрации президента.

Создается специальная комиссия, которая будет заниматься процедурой закрытия предприятия. Контроль за исполнением решения возложен на управление контроля исполнения решений главы государства и кабмина.

Пансионат «Кыргызское взморье» — одно из старейших и крупнейших круглогодичных оздоровительных учреждений на Иссык-Куле. Он открыт в 1975 году и расположен в селе Бостери Иссык-Кульской области. Общая площадь комплекса составляет 45 гектаров, и он может одновременно принимать до 850 отдыхающих. В последние годы санаторий пережил несколько изменений в структуре собственности и управления. В 2023-м он передан в оперативное управление управлению делами президента с целью системной модернизации и улучшения работы.

Постановление вступит в силу через семь дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334787/
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