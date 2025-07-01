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Общество

В Кыргызстане введен мораторий на прием абитуриентов на заочные программы

В целях минимизации коррупционных рисков при массовом поступлении и повышения качества подготовки кадров правительство Кыргызстана приняло решение временно запретить прием абитуриентов на ряд программ высшего профессионального образования по заочной форме обучения.

Согласно постановлению кабинета министров, на шесть месяцев с начала 2025-2026 учебного года вводится мораторий на прием студентов на следующие направления:

  • код 530500 «Юриспруденция» (бакалавриат и магистратура);

  • код 580100 «Экономика» (бакалавриат и магистратура);

  • код 580200 «Менеджмент» (бакалавриат и магистратура).

Министерству науки, высшего образования и инноваций поручено привести свои решения в соответствие с постановлением и принять все необходимые меры для его реализации.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334788/
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