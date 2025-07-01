Дело «Апрель ТВ». Медиасообщество призывает защитить независимую журналистику

Платформа действий медиа Кыргызстана с тревогой воспринимает информацию о вероятном прекращении деятельности независимого СМИ — телеканала «Апрель ТВ». Согласно заявлению редакции, 4 июля 2025 года Октябрьский районный суд может вынести решение о закрытии телеканала и блокировке его страниц в социальных сетях.

«Телеканал «Апрель» — это не просто коллектив журналистов. Это голос, формирующий общественную повестку, один из немногих медиаресурсов, позволявших кыргызстанцам получать альтернативную информацию, слышать разные мнения, критически осмыслять происходящее в стране. Угроза его закрытия — это очередной удар по всей системе независимых медиа КР и самой идее гласности, плюрализма и свободы выражения мнений», — говорится в сообщении.

Медиасообщество отмечает, что сегодня наблюдается системный демонтаж свободы слова, при котором судебные и квазиправовые инструменты используются для молчаливой ликвидации альтернативного мнения.

«Это тревожный сигнал не только для журналистов, но и для каждого гражданина, которому небезразлична судьба демократии в нашей стране. Мы подчеркиваем:

— Свобода выражения мнений и свободные медиа — это не угроза, а основа развития и безопасности общества.

— Любые решения о закрытии СМИ должны приниматься строго в рамках закона, с учетом международных стандартов и быть максимально обоснованными и прозрачными.

— Закрытие редакции — это крайняя мера, к которой можно прибегать только при наличии серьезных оснований, совершении особо тяжких преступлений, а не в ответ на профессиональную журналистскую деятельность», — сказали они.

Платформа действий медиа Кыргызстана призывает президента Садыра Жапарова как гаранта Конституции защитить право на свободу выражения мнений и независимую журналистику.

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Авторы обращения считают, что необходимо инициировать с независимыми журналистами диалог о будущем медиа в республике, а также рассмотреть дело «Апрель ТВ» исключительно в рамках Основного закона, международных обязательств страны и принципов справедливого правосудия, исключив любые признаки политической ангажированности.

Они призывают гражданское общество и другие медиа:

— объединиться в поддержке «Апреля» и других независимых изданий, оказавшихся под угрозой закрытия;

— не допустить нормализации давления на СМИ как «новой нормы».

К международным организациям и партнерам:

— дать публичную оценку происходящему;

— использовать доступные дипломатические, экспертные и правозащитные инструменты для защиты свободы прессы в КР.

«Закрытие «Апрель ТВ» может стать тревожным индикатором сужающегося пространства для независимой журналистики в стране. Однако даже в условиях нарастающего давления мы убеждены: стремление общества к открытости, правде и доступу к разнообразным источникам информации остается неистребимым. История многократно доказывала — попытки ограничить свободу слова в долгосрочной перспективе лишь усиливают общественный запрос на справедливость и подотчетность власти», — отмечается в сообщении.