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Общество

За три месяца в КР легализовали почти 6 тысяч авто с иностранными номерами

В Кыргызстане за три месяца легализовали 5 тысяч 825 автомобилей с иностранными госномерами. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Легализация авто с иностранными госномерами стартовала 1 апреля и продлится до 1 октября. Она направлена на регистрацию транспортных средств, ввезенных в КР до 31 декабря 2024 года, имеющих иностранные государственные номерные знаки, не прошедших таможенную очистку и не имеющих правоустанавливающих документов.

Таким образом, из общего количества:

  • 1 тысяча 404 авто легализовали в Бишкеке;
  • 337 — в Оше;
  • 301 — в Баткенской области;
  • 807 — в Джалал-Абадской области;
  • 140 — в Нарынской области;
  • 792 — в Ошской области;
  • 286 — в Таласской области;
  • 1 тысяча 540 — в Чуйской области;
  • 218 — в Иссык-Кульской области.

Из них 3 тысячи 452 машины с объемом двигателя до 2 тысяч кубических сантиметров, 2 тысячи 373 — с объемом двигателя больше 2 тысяч кубических сантиметров.

Если из общего количества легализованных авто 5 тысяч 133 были при водителях, а 692 из них во время регистрации находились на штрафстоянках.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334798/
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