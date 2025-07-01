На месте стройки курорта «Жыргалан» установят метеостанции

Заместитель директора ГП «Ала-Тоо Резорт» Аскат Чолпонбаев рассказал в эфире «Биринчи радио» о ходе строительства курорта «Жыргалан» в Иссык-Кульской области.

По его словам, асфальтируется основная трасса, проектируется альтернативная автодорога. Со стороны Минэнерго построена подстанция.

«Эта электроэнергия необходима для строительства. По проекту мы предусматриваем, что после запуска всех трех курортов нам потребуется около 68 мегаватт электроэнергии. Это большой объем, поэтому заранее ведем переговоры с Минэнерго, которое в последующем протянет линию электропередачи «Тамга — Каракол» 220 киловольт и «Каракол — Жыргалан» 110 киловольт. Будут построены подстанции с необходимыми мощностями», — пояснил Аскат Чолпонбаев.

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Он добавил, что ведется проектирование системы питьевого водоснабжения и очистных сооружений.

«В прошлом году мы несколько раз выезжали со специалистами Министерства природных ресурсов для определения источника питьевой воды. На горе Жыргалан есть множество мелких родников, которые мы хотим собрать, а в дальнейшем построить резервуары и использовать для снабжения питьевой водой», — сказал замдиректора ГП.

Что касается очистных сооружений, то сегодня идут проектные работы. После их завершения планируем в середине июля начать строительство. Земельные вопросы решены.

«Несколько раз выезжали со специалистами МЧС, планируем до конца года установить две автоматизированные метеостанции, необходимые для регулирования покрова снега и анализа климатических условий. Средства на это выделены. На одном гектаре построим современную лавинную станцию, в первую очередь для безопасности посетителей курорта», — отметил Аскат Чолпонбаев.

Напомним, в Кыргызстане начали строительство курортной зоны «Ала-Тоо Резорт» — проект по созданию крупнейшего в Центральной Азии горнолыжного кластера, в который входит три основных курорта — «Жыргалан», «Ак-Булак» и «Боз-Учук». На первом этапе реализуется проект «Жыргалан».