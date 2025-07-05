Триллер по Стивену Кингу, аниме и фантастика. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (7-13 июля) есть несколько интересных премьер и продолжений сериалов. Например, выходит очередная экранизация короля ужасов Стивена Кинга «Институт». Третий сезон «Основания», несомненно, порадует любителей фантастики и творчества Айзека Азимова. Возрождение франшизы о «справедливом» маньяке Декстере также может привлечь внимание. К тому же в сериал привлекли Уму Турман и Питера Динклэйджа, прославившегося в роли Тириона Ланнистера из «Игры престолов».

1 «Институт», триллер, первый сезон (13 июля)

Главный герой — Люк Эллис, чьи родители убиты. Он просыпается в институте в комнате, похожей на его собственную, только без окна. За его дверью другие двери, за которыми другие дети, попавшие туда так же, как и Люк. Сериал снят по роману Стивена Кинга.

2 «Декстер: Воскрешение», криминал, первый сезон (11 июля) «Декстер: Воскрешение», криминал, первый сезон (11 июля)

Продолжение многолетней истории о маньяке Декстере Моргане, который убивает преступников, сумевших избежать правосудия.

3 «Основание», фантастика, третий сезон (11 июля)

Сериал, снятый по одноименной серии книг в жанре научной фантастики, написанной Айзеком Азимовым. Действие разворачивается в сверхгосударстве Галактической империи. Математик Гэри Селдон пытается предостеречь граждан о возможном исчезновении империи и многих тысячелетиях беспорядков, которые за ним последуют, прежде чем возникнет Вторая империя. С целью предотвратить наступление темных веков Селдон собирает группу «Основание», состоящую из величайших ученых, инженеров и историков.

4 «Баллард», криминал, первый сезон (9 июля)

Спин-офф сериала «Босх», в котором главный герой — детектив Рене Баллард. которая остро воспринимает несправедливость и готова рисковать жизнью ради правды. Рене назначают на должность руководителя отдела по нераскрытым делам, она работает ночью.

5 «Необъятный океан», аниме, второй сезон (8 июля)

Иори Китахара поступил в университет в прибрежном городке и арендовал комнату у семьи Котэгава. Глава этой семьи владеет магазином снаряжения для дайвинга, но Иори ужасно боится воды и не проявляет к этому интереса. Однако знакомство с группой друзей-дайверов постепенно меняет его взгляды. Он учится преодолевать свои страхи и открывает для себя красоты необъятного океана.

6 «Открытый брак», мелодрама, второй сезон (10 июля)

Герои российского сериала — самые обычные супруги Сева и Оксана. Возраст обоих приближается к 40 годам, 20 из которых они провели вместе. В семье трое детей и огромное количество накопившихся проблем. Однажды Оксана признается, что впервые изменила любимому мужу, и предлагает ему попробовать «открытые отношения». Сперва мужчина противится, но потом понимает, что его многолетний роман на стороне наконец станет легальным, и принимает новые условия игры.

7 «В Филадельфии всегда солнечно», комедия, 18-й сезон (9 июля)

Это история о четырех приятелях, которые содержат ирландский паб в одном из наиболее неблагоприятных районов штата Филадельфия. Мак, Чарли, Деннис и Ди дружат с раннего детства. По своему характеру главные герои вполне соответствуют месту, в котором живут. Они частенько находят на свою голову неприятности, спорят и конфликтуют друг с другом даже по мелочам. Но когда кто-то из них сталкивается с реальными проблемами, друзья обязательно приходят на помощь.

8 «Дигман!», мультсериал, второй сезон (9 июля)

Комедийный анимационный сериал о волшебном мире, в котором археология считается самой престижной профессией. Дети с ранних лет мечтают участвовать в раскопках и рассказывать человечеству о былых временах. Главному герою истории Рипу очень повезло, ведь ему удалось выучиться на археолога и стать одним из этих современных «суперменов». Он веселый, красивый и сильный парень, который всегда готов к приключениям. И, конечно же, они не заставляют себя долго ждать...

9 «Южный Парк», мультсериал, 27-й сезон (9 июля)

Повествует о жизни небольшого американского города с одноименным названием. Главными действующими лицами являются ученики третьего класса, которые попадают в забавные ситуации. Они сталкиваются с мировыми проблемами, банальными подростковыми переживаниями, инопланетными угрозами и нашествием челмедведосвина. Шокирующие сцены высмеивания мировых религий и верований здесь тесно переплетаются с обсуждениями политики и мироздания, наполняя эти сюжеты едкой и актуальной сатирой.

10 «Восхождение героя щита», аниме, 4-й сезон (9 июля)

Это история об Иватани Наофуми, простом отаку. Однажды он натыкается в библиотеке на книгу, которая меняет его жизнь. Иватани перемещается в другую вселенную, где он должен присоединиться к мечу, копью и луку в качестве одного из четырех воинов и сражаться с Волнами Катастрофы в качестве Героя Щита. Наофуми понимает, что его ожидает грандиозное приключение вместе с единомышленниками. Но всего через несколько дней он сталкивается с предательством...

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (30 июня — 6 июля), можно посмотреть здесь.