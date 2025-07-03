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Общество

Островок прохлады. Где бишкекчане спасаются от жары

Фото 24.kg. Бишкекчане спасаются от жары у фонтана на площади Ала-Тоо

В последние дни в столице Кыргызстана установилась аномально жаркая погода: температура воздуха стабильно превышает +35 градусов. Чтобы укрыться от палящего солнца, горожане массово собираются у фонтанов на площади Ала-Тоо — одном из самых популярных мест отдыха в центре Бишкека.

С раннего утра и до позднего вечера здесь можно увидеть десятки людей — кто-то сидит в тени деревьев, другие охлаждаются у воды, а дети с радостью бегают по периметру фонтана, играя с брызгами. Многие горожане приходят семьями, приносят с собой прохладительные напитки и зонтики.

«Дома невыносимо жарко, особенно в квартире без кондиционера. Мы каждый день ближе к вечеру приходим сюда с детьми. Здесь хоть немного ветерок и вода рядом», — рассказала местная жительница Айнура Тилекова.

По данным синоптиков, жара продержится в регионе как минимум до конца недели. Между тем фонтаны на площади Ала-Тоо продолжают оставаться островком прохлады для всех, кто ищет спасения от зноя в самом сердце Бишкека.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334982/
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