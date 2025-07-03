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Общество

Оплата за питание в детсадах Бишкека теперь проводится за счет родителей

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

На питание одного ребенка в детсадах Бишкека выделяется 120 сомов. Об этом сообщает городской департамент образования.

Уточняется, что на основании Закона «Об образовании», а также для исполнения постановления кабинета министров «О некоторых вопросах дошкольных образовательных организаций КР» утвержден порядок организации питания детей в детсадах.

Бишкекский городской кенеш установил сумму фиксированного денежного взноса за питание в размере 120 сомов в день на одного ребенка.

С 1 июля оплата за питание в детских садах проводится за счет родителей. Руководителям детских садов поручено провести разъяснительную работу с ними.

В столичной системе образования функционирует 118 муниципальных детских садов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/334996/
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