Как будет выглядеть новый парк культуры и отдыха в Оше, показали чиновники

В Оше строится новый современный парк культуры и отдыха, сообщает мэрия города. Он расположен на улице Насридина Исанова.
Под зеленую зону выделено 2,6 гектара земли. Мэр Женишбек Токторбаев ознакомился с ходом работ и поручил соответствующим службам качественно и в срок завершить строительство.
Он также отметил необходимость использования запущенных, неиспользуемых земель в городе для общего пользования жителей, увеличения зеленых зон и зон отдыха.
На территории парка будут построены:
- трехэтажная парковка на 156 автомашин;
- поле для мини-футбола;
- туалеты;
- кафе для отдыхающих;
- декоративная арка у главного входа.
Сейчас здесь ведутся работы по установке системы орошения и укладка брусчатки на тротуарах.