Доллар по отношению к сому стабилизировался. Курс валют на 3 июля

Официальные курсы евро, российского рубля и китайского юаня снизились, казахского тенге — вырос. Доллар стабилизировался. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,9942 сома (снижение на 0,23 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,49 сома, продажа — 103,47 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1134 сома (снижение на 0,16 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,101 сома, продажа — 1,127 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1687 сома (рост на 0,18 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1385 сома, продажа — 0,1826 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2012 сома (снижение на 0,09 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,75 сома, продажа — 12,55 сома.