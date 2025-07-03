Эксперт ООН посетила лесные хозяйства КР и изучила проблему с вредителями

С 23 июня по 2 июля международный эксперт в области лесного хозяйства Широма Сатьяпала, направленная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), посетила Кыргызстан с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба лесной службы.

Цель поездки — обмен опытом и изучение на месте проблем, связанных с борьбой с лесными болезнями и вредителями, встречающимися в лесах КР.

Эксперт ознакомилась с ореховыми лесами в Джалал-Абадской области и на месте увидела лесные болезни и вредных бабочек. Она встретилась со специалистами лесной службы МЧС, обменялась мнениями о деятельности службы, проблемах и планах на будущее.

Кроме того, представитель ФАО совместно со специалистами лесного хозяйства посетила сосновый лес в ущелье Кегети Чуйской области, где на месте осмотрела районы, пострадавшие от карантинного вредителя — черно-бурого соснового усача. Она отметила, что этот вредитель наносит серьезный ущерб лесной экосистеме КР.

Широма Сатьяпала осмотрела на месте сосны, поврежденные вредителями, и их самих. Она также ознакомилась с феромонными и другими видами ловушек, увидела, как ведется борьба с вредителями путем вырубки и сжигания поврежденных сосен, и высоко оценила усилия местных специалистов в этом направлении.

Эксперт также выразила мнение: вместо того чтобы просто вырубать и сжигать пораженные сосны в карантинной зоне, необходимо построить предприятие, где их будут перерабатывать на специальном оборудовании. Она также предложила высаживать на месте вырубленных растений другие виды деревьев, чтобы создать разнообразный лес.

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Представитель ФАО заявила о готовности укреплять сотрудничество с Кыргызстаном в области лесного хозяйства, продолжать совместные усилия и обмениваться опытом в области сохранения лесных экосистем.

В лесной службе отметили, что этот визит имеет большое значение для лесного хозяйства КР и внесет значительный вклад в улучшение экологической ситуации в регионе и усиление борьбы с вредителями.

Напомним, в конце июня в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошло первое заседание технической рабочей группы по проекту продвижения дикорастущего грецкого ореха под национальным брендом «Кыргыз жангак».

В апреле во время посадки саженцев в Джалал-Абадской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал называть грецкий орех кыргызским.