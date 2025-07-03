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Общество

В поездах Кыргызстана увеличат бесплатную норму веса перевозки ручной клади

Министерство транспорта и коммуникаций инициирует поправки в действующие нормативно-правовые акты с целью улучшения пассажироперевозок. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

В частности, Минтранс предлагает изменить правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, почтовых отправлений на железнодорожном транспорте, чтобы улучшить и расширить спектр услуг в пассажирских поездах внутриреспубликанского сообщения в стандартных вагонах и вагонах повышенного комфорта.

Корректировка НПА даст нормативную основу для организации онлайн и непосредственно в билетной кассе возврата и переоформления билетов для проезда в вагонах повышенного комфорта в пассажирских поездах внутриреспубликанского сообщения.

Также будет увеличена бесплатная норма веса перевозки ручной клади пассажиром, в том числе велосипедов, самокатов без мотора, детских колясок.

Изменится и порядок провоза пассажиром домашних животных, регламентируются условия проезда пассажиров с ограниченными возможностями в сопровождении собак поводырей и провоза с собой средств передвижения.

«Пассажир вправе бесплатно провозить ручную кладь весом до 50 килограммов и комнатных домашних животных (собак, кошек, птиц) не более двух особей, которые должны быть помещены в специальную тару (ящики, клетки, корзины и другое), иметь намордник и поводок и свободно размещаться на местах, отведенных для перевозки ручной клади. Указанные комнатные животные, не помещенные в специальную тару, к перевозке не допускаются. Провоз собак крупной породы запрещен. Пассажирам с нарушением зрения (незрячим и слабовидящим) разрешается провозить с собой собак-поводырей. Собака-поводырь должна перевозиться на коротком поводке без намордника и должна находиться рядом с пассажиром, которого она сопровождает», — говорится в справке-обосновании.

Дополнительная плата за провоз домашних животных не взыскивается.

В счет установленной нормы провоза ручной клади 50 килограммов разрешается перевозить при себе в разобранном и упакованном виде не более одного велосипеда без мотора, если он по своим размерам может быть помещен в местах, предназначенных для размещения ручной клади.

В виде ручной клади сверх установленной нормы допускаются перевозки складных детских и инвалидных колясок, если ребенок или пассажир с ограниченной подвижностью, для которых предназначены коляски, следуют в поезде.

Пассажир в пути следования поезда имеет право перейти на место или в вагон высшего класса (типа), по сравнению с указанными в его билете, при наличии свободных мест и при уплате им разницы в стоимости проезда в соответствии с применяемыми тарифами. Оплата разницы в стоимости проезда производится представителю национального перевозчика в поезде. В этом случае пассажиру выдается бланк билета.

Пассажир имеет право переоформить билет, оформленный для проезда в вагонах повышенного комфорта, при наличии мест в той же категории вагона повышенного комфорта на другую дату того же поезда.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335019/
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