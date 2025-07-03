По заветам Манаса. Какие ценности будут привиты выпускнику 12-летней школы

Модель выпускника 12-летней школы построена на национальных ценностях и стратегических государственных документах: концепции развития гражданской идентичности «Кыргыз жараны», доктрине «Национальный дух — мировые высоты», Конституции и посланиях главы государства.

По данным Министерства просвещения, в центре семь ключевых ценностей: патриотизм, честность и справедливость, ответственность, доброта и сострадание, трудолюбие и добросовестность, бережное отношение к природе и следование принципам устойчивого развития.

«Эти ценности созвучны с заветами Манаса и отражают духовно-нравственную основу культуры кыргызского народа», — заметили в ведомстве.

Содержание школьного образования в Кыргызстане формируется на основе государственного образовательного стандарта (ГОС) и предметных стандартов. Они охватывают учебный цикл с 1-го по 12-й класс и адаптированы под все языки обучения в школах республики: кыргызский, русский, узбекский и таджикский.

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Ключевым компонентом содержания являются учебные программы для учителей, которые служат основой для планирования и проведения уроков в течение всего учебного года. Именно они обеспечивают реализацию образовательных целей, ориентиры на образовательные результаты и методическую поддержку педагогов.

Новый ГОС представляет собой важный нормативный документ, который является основанием для управления качеством образования, социального гарантирования и сохранения единого образовательного пространства. «Сердцем» ГОС является рамка ключевых компетентностей общего образования.

Четыре ключевые компетентности:

познавательно-деятельностная;

социально-коммуникативная;

информационно-цифровая;

эмоционально-личностная.

Каждая из них включает ключевые навыки XXI века: критическое и креативное мышление, функциональную и цифровую грамотность, культуру здоровья, эмоциональный интеллект, экологическую грамотность и другое.