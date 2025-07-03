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Общество

Российские вузы приглашают выпускников из Кыргызстана на вступительные испытания

Российские вузы приглашают выпускников из Кыргызстана на вступительные испытания. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, поступить можно на 2025/26 учебный год в Национальный исследовательский Томский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.

Приемные комиссии работают в Бишкеке на базе Республиканской библиотеки для детей и молодежи имени Касымалы Баялинова.

Информацию о графике приема, формате вступительных испытаний и перечне необходимых документов можно получить по телефонам, опубликованным на сайте министерства.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335021/
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