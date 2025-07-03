В КР около 800 участников программы молодежной стажировки смогли трудоустроиться

В целях поддержки молодых безработных граждан и их вовлечения на рынок труда Министерство труда, социального обеспечения и миграции при поддержке Всемирного банка с июля 2024 года запустило пилотную программу молодежной стажировки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, программа реализуется в соответствии с распоряжением кабинета министров и является частью стратегии министерства по развитию человеческого капитала страны. Ее главная цель — предоставить молодым людям возможность получить первый практический опыт, применить полученные теоретические знания, освоить профессиональные навыки, познакомиться с корпоративной культурой, а также развить так называемые мягкие навыки, необходимые для успешного трудоустройства.