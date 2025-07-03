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Общество

В КР около 800 участников программы молодежной стажировки смогли трудоустроиться

В целях поддержки молодых безработных граждан и их вовлечения на рынок труда Министерство труда, социального обеспечения и миграции при поддержке Всемирного банка с июля 2024 года запустило пилотную программу молодежной стажировки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
По ее данным, программа реализуется в соответствии с распоряжением кабинета министров и является частью стратегии министерства по развитию человеческого капитала страны. Ее главная цель — предоставить молодым людям возможность получить первый практический опыт, применить полученные теоретические знания, освоить профессиональные навыки, познакомиться с корпоративной культурой, а также развить так называемые мягкие навыки, необходимые для успешного трудоустройства.
 
Промежуточные итоги реализации программы показывают высокие результаты и востребованность инициативы среди молодежи:
 
  • 1 тысяча 847 безработных молодых людей направлены на стажировку в частные и государственные организации и предприятия;
  • 802 участника (48,8 процента от завершивших стажировку) уже трудоустроены, и большинство других стажеров планируют дальнейшее трудоустройство;
  • проведены обучающие тренинги по «мягким» навыкам, которые сегодня очень востребованы со стороны работодателей.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335024/
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