Из Оша на Иссык-Куль на стуле. Главу центра детского творчества уволили

Директора центра детского творчества «Келечек» Аиду Жакыпову сняли с должности. Об этом на заседании Ошского городского кенеша сообщила вице-мэр Салтанат Аманова.

Решение принято после инцидента, вызвавшего общественный резонанс.

Так, 24 июня житель южной столицы Алтынбек Ташматов, обеспокоенный безопасностью своей 15-летней дочери, отправившейся на конкурс комузистов на Иссык-Куль, обратился к СМИ. Мужчина рассказал, что около 100 учеников центра выехали на озеро на пяти маршрутках, из-за нехватки мест в транспорте нескольким детям пришлось ехать, сидя на деревянных стульчиках.

Отмечалось, что в поездку вместе с детьми отправились и родственники директора Аиды Жакыповой, и они якобы заняли места детей в автобусах.

Ранее мэрия создала комиссию для расследования сложившейся ситуации.