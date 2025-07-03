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Общество

В ГП «Кыргызфармация» началась реструктуризация

В ГП «Кыргызфармация» стартовала реструктуризация для повышения эффективности, прозрачности и устойчивости внутренних процессов.

По данным пресс-службы госпредприятия, реструктуризация ориентирована на комплексную модернизацию ключевых направлений деятельности, в том числе на:

  • оптимизацию организационной структуры предприятия;
  • повышение квалификации персонала, перераспределение функциональных обязанностей и внедрение принципов управления по результатам;
  • внедрение цифровых решений и автоматизацию закупочных, логистических и учетных процессов;
  • усиление внутреннего и внешнего финансового контроля, развитие механизмов внутреннего аудита и прозрачной отчетности;
  • улучшение складской инфраструктуры, развитие логистических маршрутов и повышение надежности поставок;
  • развитие международного сотрудничества с производителями лекарств, партнерами по развитию, а также с финансовыми институтами для внедрения лучших практик и повышения устойчивости.

По итогам первого полугодия 2025-го ГП «Кыргызфармация» обеспечило централизованные поставки лекарств и медицинских изделий на сумму более 2,42 миллиарда сомов, заключив свыше 200 контрактов с отечественными и международными поставщиками. Из них более 80 — напрямую с производителями, что позволило достичь значительной экономии и прозрачности.

В стратегических планах предприятия:

  • расширение практики долгосрочных контрактов на три-пять лет для создания предсказуемых условий на рынке и локализации производства;
  • развитие консолидированных закупок совместно с закупочными агентствами других стран региона;
  • цифровизация всех этапов от подачи заявки до приемки, включая развитие платформы Kyrgyzpharm.med.kg;
  • участие в международных инициативах, направленных на улучшение доступа к жизненно важным препаратам.

Отметим, в парламенте не раз звучали заявления о том, что «Кыргызфармация» не справляется с обеспечением лекарств. На предприятии рассказывали, почему не удается своевременно заказать препараты.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335044/
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