В Русском театре драмы обновят звуковое оборудование

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова объявил повторный тендер на приобретение звукового оборудования (с установкой, настройкой и запуском).

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 1 миллион 872 тысячи сомов. Предложения от поставщиков принимаются до 10 июля.

Поставить товар должны в течение десяти рабочих дней со дня подписания договора. Гарантия должна составить не менее двух лет. По истечении этого срока должны предоставить постгарантийнный сервис, а также регулярные аудиторские проверки работоспособности оборудования.