Почему в Кыргызстане отмечается дефицит крови

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, на тысячу человек должно приходиться 40 доноров, а в Кыргызстане их всего шесть. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора Республиканского центра крови (РЦК) Айганыш Сатыбалдиева.

По ее словам, в Бишкеке на 1 тысячу населения приходится 23 донора, а в регионах меньше. К примеру, в Оше на тысячу человек — 7 доноров, в Джалал-Абаде — 6, Таласе и Нарыне — около 5.

«Но в регионах и потребность в крови ниже. В целом один донор может прийти на донацию три-четыре раза в год. Но повторных доноров очень мало. У кого-то соседи болеют, друзья, родственники, коллеги, для них в основном и сдают. Если мы достигнем в Бишкеке показателя 40 доноров на 1 тысячу населения, то, конечно, сможем легче покрывать потребность», — сказала Айганыш Сатыбалдиева.

Отметим, что на сайте РЦК регулярно обновляют донорский «светофор» с информацией о том, какая кровь нужна на данный момент.