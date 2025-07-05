15:24
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Шырдак из солдатских шинелей

Памяти матери и напутствие детям.

Мой брат вернулся из армии в 1981 году и поступил в университет. Я, наоборот, ушел служить после окончания университета в декабре того же года. Домой вернулся через три зимы — в 1984-м.

Так у нас в доме появились две солдатских шинели.
Они висели рядом на вешалке как символ двух возвращений домой. Одна темно-коричневая, другая темно-рыжая. Обе тонкие, немного потертые, как будто обветренные временем и тревогами. С плотными воротниками, с заломами на рукавах и плечах. Для нас с братом это была просто старая форма. А для матери нет.

Однажды, уже через год после моего возвращения из армии, я пришел домой после работы и застал маму за странным занятием. Она сидела у окна, рядом стояла пиала с молоком, а перед ней на полу была разложена шинель. Мама макала палец в молоко и рисовала им на сукне шинели.

— Апа, ты что делаешь? — спросил я.

— Узоры, — ответила она тихо. — Шырдак буду делать.

Я опешил.

— Из шинелей?.. Апа, да ну... Это же старая, тонкая ткань. Лучше выбросить. Я могу купить нормальный, хороший шырдак. Я ведь уже неплохо зарабатываю.

Она не обиделась. Только посмотрела на меня немного исподлобья и сказала просто:
— Выбросить? Рука не поднимается...

Я тогда не понял. Для нас, мальчишек, шинель, это что?! Просто старая одежда, кусок ткани.

А для матери — это кусочек тех воспоминаний, когда ее сын был где-то далеко от нее, она не могла его обнять и его обнимала эта шинель, оберегала, как будто наполненная материнскими молитвами.

Тогда я этого еще не понимал. А она уже знала.

В те годы матери провожали своих сыновей в армию, как на фронт. Не только потому, что можно было попасть в Афганистан, но и без Афганистана служба была тяжелой.

Поэтому два года армии для матери — время постоянной тревоги за своего сына. А потом возвращение домой. Уже не мальчики, а мужчины, с другим взглядом, другим тембром голоса.

И поэтому его шинель — это не просто одежда, а символ возвращения домой.

Мама шила шырдак не просто из старого сукна. Она как бы сшивала наше возвращение, нашу связь, наш дом.

Светлая и темная половины узора — как два характера, два брата. Шырдак был ее молитвой без слов, зашитой в орнамент. Чтобы мы шли по жизни вместе, поддерживали и дополняли друг друга, как правая и левая половины узора.

Прошли десятилетия. Где теперь тот шырдак я, к сожалению, не знаю. Может быть, он затерялся, а может, истерся со временем.

Но если бы он сохранился, я бы вырезал из него несколько лоскутов, вставил бы в раму и отдал своим детям.

Как напоминание, что только вместе можно сохранить равновесие в этой жизни, что разные дети — это не слабость, а сила, и она в этой разности.

Как мечта матери, чтобы ее дети всегда были единым целым. Как узор шырдака сшитый из несхожих лоскутков, но собранный любовью в одну гармонию.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335247/
просмотров: 1816
Версия для печати
Материалы по теме
В Ат-Баши прошли фестивали «Кыргыз даамы», «Кыргыз шырдагы» и турнир «Хан Кошой»
В Бишкеке появится ресурсный центр поддержки матерей
Дело матери Камчи Кольбаева. Верховный суд изменил приговор гражданской жене
Имамидин Ташов десятый день держит голодовку. Мать вновь просит отпустить сына
Дело матери Камчи Кольбаева. Горсуд оставил приговор без изменений
Мать троих детей Мээрим Сейитова учится и работает в одном из лучших вузов США
Второй раз режет себя. Мать Имамидина Ташова обратилась к президенту
Мать Даниэля Ажиева доставили в РУВД. Ее авто врезалось в ворота «Белого дома»
Сестры Камчи Кольбаева просят власти не конфисковывать дом матери
Брат Камчи Кольбаева просит встречи с президентом
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Минобороны РФ&nbsp;отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании&nbsp;&mdash; СМИ Минобороны РФ отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании — СМИ
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
5 июля, суббота
15:13
Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешитель...
14:41
В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси
14:30
Полпред Нарына дал три дня главе села Чаек на уборку улиц
14:22
Под индустриально-логистический центр трансформировали земли в Чуйской области
14:10
Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль