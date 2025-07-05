15:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Заставить не можем. Глава Минздрава Кыргызстана о нехватке врачей в регионах

Уговорить выпускника, молодого врача поработать в отдаленном регионе очень трудно, почти невозможно. Об этом в интервью кыргызскому национальному агентству «Кабар» сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, эта проблема характерна не только для Кыргызстана, но и для других стран, включая Малайзию, Россию, Казахстан. Все хотят работать в городах, и желательно в частном секторе, в комфортных условиях и с хорошей зарплатой.

«Зарплаты врачей у нас ниже, чем у ближайших соседей. В Казахстане и Узбекистане зарплата выше примерно в три раза, в России в пять раз. Но даже там врачи не хотят работать в регионах. Причина не только в оплате труда, но и в условиях жизни и работы. Люди стремятся к комфорту. Всемирная организация здравоохранения провела анализ кадровой ситуации в здравоохранении Кыргызстана. Их рекомендации стандартные — планомерное повышение зарплат и мотивация врачей. Мы не можем их заставлять, у нас свободная страна», — сказал Эркин Чечейбаев.

Читайте по теме
С гордо поднятой головой. Глава Минздрава назвал свою миссию

Он отметил, что среди мотивации не только достойная зарплата, но и создание комфортных условий для проживания — служебное жилье, обеспечение физической безопасности.

«Другие секторы, государственные и местные сообщества тоже должны делать свой вклад. Есть хорошие примеры, когда местные власти обеспечивали врачей жильем и поддержкой. Например, в Таласской и Ошской областях. Раньше, 15-20 лет назад из местных бюджетов выделялись существенные средства на поддержку системы здравоохранения — реновацию больниц, поставку оборудования, закупку машин сокрой помощи, доплаты врачам, обеспечение жильем. Сейчас, к сожалению, вклад местных властей в систему здравоохранения значительно снизился. Эту проблему мы также будем поднимать», — добавил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что у кыргызстанских врачей есть чувство патриотизма.

«Многие специалисты, поработавшие за рубежом (в России, Турции, странах Европы), искренне хотят помочь Кыргызстану. Они предлагают свою помощь по внедрению зарубежных технологий и применению своего опыта в КР. У них есть чувство патриотизма. Несмотря на то что здесь зарплата меньше, они приезжают и хотят быть полезными. Не все, правда, идут в государственный сектор, некоторые открывают частные клиники и делают уникальные операции, которым они научились за рубежом», — добавил Эркин Чечейбаев.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335264/
просмотров: 2479
Версия для печати
Материалы по теме
С гордо поднятой головой. Глава Минздрава назвал свою миссию
Врачи не боги. Министр здравоохранения о материнской смертности
Заходишь и душа болит. Глава Минздрава о состоянии больниц в Кыргызстане
Начал с себя. О борьбе с коррупцией рассказал министр здравоохранения
Студентов-контрактников хотят обязать отрабатывать в госбольницах после выпуска
Минздрав не может закрыть клиники, использующие недоказанные методы лечения
НЦОМиД поручено с июня увеличить количество трансплантаций почки
После пожара. Главе Минздрава поручено ускорить ремонт в НИИ хирургии сердца
Садыр Жапаров поручил объявить министру здравоохранения выговор
Создание медгородка. Глава Минздрава обсудил вопрос в Китае
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Минобороны РФ&nbsp;отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании&nbsp;&mdash; СМИ Минобороны РФ отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании — СМИ
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
5 июля, суббота
15:13
Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешитель...
14:41
В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси
14:30
Полпред Нарына дал три дня главе села Чаек на уборку улиц
14:22
Под индустриально-логистический центр трансформировали земли в Чуйской области
14:10
Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль