15:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Риски контрабанды. Дастан Бекешев о повышении акцизов на табак и алкоголь

Минздрав Кыргызстана предлагает в несколько сот раз поднять ставки акцизного налога на вредные товары — сахаросодержащие, энергетические напитки, сигареты, алкоголь. Об этом депутат парламента Дастан Бекешев рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, члены рабочей группы по изменению Налогового кодекса обсуждают повышение ставок акцизного налога.

«Минздрав предлагает в несколько сот раз поднять ставки. Допустим, акциз на сахаросодержащие напитки сейчас составляет 3 сома, а Минздрав предлагает увеличить его до 100 сомов, сигареты каждый год на тысячу сомов поднимать. Алкоголь тоже в разы поднимать хотят», — сказал нардеп.

Он отметил, что поддерживает такие меры в целях улучшения здоровья населения, однако можно сделать еще хуже.

Читайте по теме
ВОЗ предлагает повысить налоги на вредную продукцию

«Можно навредить здоровью экономики, и тогда у нас начнет поступать контрабанда и алкоголя, и других вредных товаров. Люди от этого не перестанут потреблять — просто будут покупать то, что будет доставляться контрабандой. Например, вейпы у нас запретили с 1 июля, но от этого они не перестали продаваться, и желающие могут их купить, несмотря на запрет», — отметил депутат.

Он также прокомментировал рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая советует всем странам поднимать налоги на вредные товары.

«У меня складывается такое мнение, что в ВОЗ сидят, возможно, экономически подкованные люди, но как будто бы они специально дают такие рекомендации, чтобы разрушить экономики, особенно таких стран, как наша. Потому что в Европе мы видим: сигареты стоят очень дорого, но контрабанда тоже поступает, несмотря на контроль и так далее. Надо быть аккуратными с исполнением рекомендаций международных организаций. Они ничего плохого, может, и не советуют, но иной раз их советы разрушительны», — считает Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335265/
просмотров: 1005
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ предлагает повысить налоги на вредную продукцию
Санврач: Утверждение, что электронные сигареты менее опасны, — миф
Эркин Чечейбаев: Повышение акцизов на табак защитит от курения молодежь
В Кыргызстане пересмотрят налоговую политику в отношении табака
ВОЗ призывает к запрету ароматизаторов в табачных изделиях для защиты молодежи
Алкоголь может повысить риск развития рака поджелудочной железы
В Саудовской Аравии готовят частичную отмену 73-летнего запрета на алкоголь
Пьяного подростка без прав остановили у школы № 97 в Бишкеке. В авто нашли водку
Для поддержки переработчиков снижена ставка акциза на натуральные напитки
В КР доходы от акциза на алкоголь сократились почти на 190 миллионов сомов
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Минобороны РФ&nbsp;отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании&nbsp;&mdash; СМИ Минобороны РФ отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании — СМИ
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
5 июля, суббота
15:13
Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешитель...
14:41
В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси
14:30
Полпред Нарына дал три дня главе села Чаек на уборку улиц
14:22
Под индустриально-логистический центр трансформировали земли в Чуйской области
14:10
Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль