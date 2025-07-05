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Общество

Телемедицину развивают в регионах Кыргызстана

Громадные больницы в регионах Кыргызстана не нужны. Об этом в интервью кыргызскому национальному агентству «Кабар» заявил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

По его словам, многие больницы на районном уровне не работают полноценно — загружены лишь на 60-70 процентов, остальные койки простаивают. Пациенты не хотят лечиться в отдаленных регионах, чаще они едут в областные центры, крупные города, столицу. В связи с этим в Минздраве считают необходимым пересмотреть штатное расписание.

Глава Минздрава отметил, что в настоящее время активно развивается телемедицина.

Например, в областных центрах установлены компьютерные томографы, подключенные к Национальному госпиталю. Специалисты НГ дистанционно проводят расшифровку снимков, сделанных в регионах, где не хватает квалифицированных кадров.

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По данным Эркина Чечейбаева, по республике функционирует 1 тысяча 82 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), где первую доврачебную помощь оказывает средний медперсонал.

«По идее, в ФАПе должны быть фельдшеры и акушеры, но в данное время их нет, роды там не принимают. Название осталось с советcких времен. Поэтому мы планируем переименовать их в сельские амбулатории. При поддержке российской компании закупили 220 телемедицинских «чемоданчиков» для отдаленных ФАПов.

В них входят ноутбук, портативный аппарат ЭКГ, тонометр, глюкометр, пульсоксиметр. Медсестра сможет измерить уровень артериального давления, глюкозы в крови, сделать ЭКГ и передать данные через ноутбук в ближайший центр семейной медицины. Врач ЦСМ на основании этих данных может дать заключение: направить пациента на очный прием либо провести онлайн-консультацию. Сейчас идет процесс обучения медработников», — рассказал Эркин Чечейбаев.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335273/
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