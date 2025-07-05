15:26
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане отметят День семьи, любви и верности

6—8 июля в трех городах Кыргызстана отметят День семьи, любви и верности. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Семейные пары, прожившие в браке более 25 лет, получат медали «За любовь и верность», грамоты и традиционные для этого праздника цветы — ромашки.

В этом году награды получит 31 супружеская пара из Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Чолпон-Аты, Канта и Каракола. Особого внимания будут удостоены супруги, которые прожили в браке более 60 лет. В Бишкеке для виновников торжества выступит архиерейский хор Бишкекской и Кыргызстанской епархии, солисты Кыргызского национального театра оперы и балета имени Малдыбаева.

Расписание мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности в Кыргызстане:

— 6 июля, Бишкек, 12.00, конференц-зал Бишкекской и Кыргызстанской епархии (проспект Жибек Жолу, 497);

— 8 июля, Кант, 14.00, Чуйская областная библиотека (улица Маликова, 5);

— 8 июля, Ош, 18.00, Летний театр, парк имени Токтогула Сатылганова.

День семьи, любви и верности отмечается в России и российскими соотечественниками во всем мире ежегодно 8 июля в день памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Символом праздника стала ромашка. В день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и «февроньки» — открытки с изображением ромашек или других символов семьи.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335274/
просмотров: 1315
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан присоединился к международной инициативе по укреплению семьи
Кыргызстан присоединился к Международной декларации о защите семьи
Глава Крыма предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию
Аресты сотрудников Русского дома в Бишкеке не повлияли на его работу — Примаков
Обвинения в вербовке: что известно о фигурантах дела
Русский дом в Бишкеке прокомментировал задержание своей сотрудницы
По делу о вербовке кыргызстанцев арестована сотрудница Русского дома в Оше
Правоохранителей просят проверить законность размещения детей в интернатах
Более 70 процентов кыргызстанских семей чувствуют себя финансово безопасно
Образован Нацсовет по вопросам семьи, гендерного развития, защиты прав детей
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Минобороны РФ&nbsp;отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании&nbsp;&mdash; СМИ Минобороны РФ отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании — СМИ
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
5 июля, суббота
15:13
Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешитель...
14:41
В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси
14:30
Полпред Нарына дал три дня главе села Чаек на уборку улиц
14:22
Под индустриально-логистический центр трансформировали земли в Чуйской области
14:10
Годовалый ребенок выбежал на оживленную трассу по пути на Иссык-Куль