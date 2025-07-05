Главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву подарили бензопилу от коррупции

Доктор медицинских наук, профессор Женишбек Назаралиев вручил главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву символическую бензопилу от коррупции. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Общественный деятель напомнил, что несколько месяцев назад опубликовал пост под названием «Бензопила от коррупции», в котором рассказал об активных усилиях государства по искоренению этого зла.

«Особо отметил принципиальную и решительную позицию председателя ГКНБ, генерал-полковника Ташиева Камчыбека Кыдыршаевича. Тогда же я пообещал в знак признательности вручить ему символ борьбы с коррупцией — бензопилу. Сегодня я сдержал свое слово», — написал он.

Фото Женишбека Назаралиева

Напомним, в апреле Камчыбеку Ташиеву жители Баткенкой области вручали топор для борьбы с коррупцией, а также с теми, кто сеет раздор между народами.