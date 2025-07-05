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Общество

В РФ предлагают ввести дополнительные требования к мигрантам, работающим в такси

Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева направила обращение министру транспорта России Роману Старовойту с предложением ввести дополнительные требования к стажу и опыту вождения для трудовых мигрантов, претендующих на работу водителем такси, сообщает РИА Новости.

«Рассмотреть возможность введения дополнительных требований к стажу и опыту вождения для мигрантов, претендующих на работу водителем такси», — сказано в письме.

Также предлагается обязать всех иностранных граждан, работающих в сфере такси, предоставлять сведения о качестве вождения (стаж, наличие нарушений, ДТП, лишение прав) при устройстве на работу и ежегодно обновлять эти данные, и автоматизировать процесс внесения информации о водительских удостоверениях иностранных граждан в единую федеральную информационную систему «Мигрант ID» с возможностью межведомственного обмена данными между МВД, Минтрансом и работодателями.

Напомним, в Санкт-Петербурге намеревались запретить трудовым мигрантам работать курьерами и таксистами как минимум до конца года. Позже городские власти отложили введение этого запрета, однако пока не известно, на какой срок.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/335278/
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